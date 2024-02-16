ذهبت الأنظار يوم الأربعاء الماضي، لصواريخ حزب الله الدقيقة بعد عملية نوعية في الصفد أصابت ٧ إسرائيليين وقتلت مجندة للاحتلال، ولكن المفاجأة حين أكدت وسائل إعلام عبرية أن الصواريخ المهاجمة لم تكن سوى صواريخ الكاتيوشا القديمة والبسيطة ولكنها صنعت ما لم تحققه الأسلحة الأكثر تطورًا.

وتستعرض جريدة الشروق قدرات ومواصفات صواريخ كاتيوشا اللبنانية وتفوقها على الدفاعات الإسرائيلية في هجوم الصفد المحتل.

عبور القبة الحديدية

نقل موقع والا العبري عن عدد من المحللين العسكريين استيائهم من أداء القبة الحديدية في صد صواريخ الكاتيوشا، في حين أكد بعض المحللين أن انتهاج المقاومة اللبنانية لأسلوب الإغراق الصاروخي بقذف عدد كبير من الصواريخ دفعة واحدة نجح بتشتيت القبة الحديدية.

أضاف تقرير نقلته صحيفة جيروزاليم بوست إن الكاتيوشا كانت على وشك عمل مجزرة في المستوطنين، إذ سقط أحدها في هجوم الصفد عند مدخل مشفى لعلاج جرحى جيش الاحتلال وكان على مقربة من ضرب المشفى نفسه.

ما هي صواريخ الكاتيوشا اللبنانية؟

ذكر موقع «ميسيل ثريدز» العسكري في تقرير له أن الكاتيوشا من أحد أهم الصواريخ الموجودة في ترسانة حزب الله، موضحًا أن كاتيوشا اسما شعبيا والصواريخ تنتمي لنوع الغراد ١٢٢ ملي.

وكشف الموقع أن الكاتيوشا اللبنانية تضرب من على متن سيارات متحركة ما يسهل قذفها بكميات كبيرة ومن مواقع متنوعة يصعب رصدها.

إلى ذلك، ذكرت «هيومان رايتس واتش» بتقرير لها أن مدى الكاتيوشا يتراوح بين ٢٠ و٣٠ كيلو متر تطال نهاريا وعكا والصفد وكريات شمونا.

وأضافت المنظمة أن الكاتيوشا مسلحة بـ٦ كيلو غرام من المتفجرات ونحو ٤٠٠٠ من الشظايا المعدنية ٦ ملي.

مخزون جبار

وذكر موقع «كالكاليست» العبري أن حزب الله يملك على الأقل ٧٥ ألف من صواريخ الكاتيوشا ضمن الـ١٥٠ ألف صاروخ بترسانته. وأضاف الموقع أن تلك ترسانة ضخمة لا تملكها كثير من الجيوش النظامية للدول.