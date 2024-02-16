حكومة اليابان تستهدف زيادة 10% في أجور سائقي الشاحنات

وافقت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة، على خطة لتبسيط الخدمات اللوجستية بحلول العام المالي 2030، بما في ذلك هدف رفع أجور سائقي الشاحنات بنسبة 10% في العام المالي 2024.

وتم وضع الخطة المتوسطة إلى الطويلة الأجل لمعالجة ما يسمى بمشكلة 2024، أو مزيد من النقص في سائقي الشاحنات قد ينشأ عن لوائح جديدة تتعلق بالعمل الإضافي سوف يتم تطبيقها في أبريل، بحسب وكالة "جيجي برس"اليابانية للأنباء.

كما دعت الخطة إلى تقليل الوقت الذي يستغرقه السائقون في تحميل وتفريغ البضائع وانتظار دورهم للقيام بالعمل بواقع 125 ساعة سنويا لكل سائق شاحنة.

وتأمل الحكومة من خلال هذه الخطة في تخفيف العبء عن سائقي الشاحنات مع الحفاظ على قدرة البلاد على شحن البضائع.

وتبادل رئيس الوزراء فوميو كيشيدا اليوم الجمعة، وجهات النظر مع قادة صناعة الخدمات اللوجستية وغيرهم بشأن تحسين الكفاءة اللوجستية وزيادة أجور سائقي الشاحنات.