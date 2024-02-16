قال المخرج محمد شاكر خضير، إن مسلسل «تحت الوصاية» الذي عرض في رمضان بطولة الفنانة منى زكي، هو عمل سيظل يتذكره طوال حياتيه، مؤكدا أنه بمجرد عرض القصة عليه من قبل شركة الإنتاج لم يصدق أن هذه المواقف تحدث بالفعل للسيدات في المحاكم، ولذلك حاولنا أن نحكيها في المسلسل كما كان وقعها علينا كبير جدا، وقانون الوصاية فيه أمور كثيرة مهم نتحدث عنها، لافتا إلى أن هذه القضية لمسته جدا وتحمس لتقديمها».

وأضاف خضير خلال حواره مع إنجي علي، عبر إذاعة "نجوم إف إم": «مررنا برحلة طويلة مع القصة حتى وجدنا التناول الخاص بالسيدة المتزوجة من رجل صياد ويعمل في البحر والتصوير كله كان في ظروف قاسية جدًا، وكنت محظوظا في المسلسل بعملي مع فريق قوي جدا في كل أقسامه وكلنا كنا نعمل على نفس الوتيرة وهذا أحد أسرار نجاح العمل».

وتطرق محمد شاكر خضير للحديث عن تعاونه مع الفنانة منى زكي، قائلا: «تجربتي معها مبهرة وعمري ما أنساها وأصبحنا أصدقاء جدا بعد المسلسل، وعلى مستوى الشغل هي موهبة ليس لها آخر، وتعبت جدا ومن أكثر اللحظات المفرحة لما رأيت رد الفعل على أدائها بعد نهاية العمل وعمرها ما رفضت تقديم أي مشهد، هي إنسانة جدا لأبعد الحدود، وعمري ما أنسى تجربتي مع منى زكي في تحت الوصاية».

وعن نهاية المسلسل الصادمة وسجن الأم، أوضح: «ظهرت كما أردت وصنعت حوار صحي جدا، وظهر فريقين بين مؤيد ومعارض لحبسها، ولكن من وجهة نظري لم يكن ينفع تنجح، وكلنا رأينا أنها النهاية الصحيحة التي اتفقنا عليها من البداية».