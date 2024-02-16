ارتفاع معدل السفر خلال عطلة السنة القمرية في الصين يشير إلى زيادة إنفاق المستهلكين

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أظهرت زيادة معدلات السفر خلال عطلة السنة القمرية الجديدة في الصين علامات على ارتفاع إنفاق المستهلكين في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فيما تكافح البلاد في مواجهة تراجع الثقة والانكماش.

وأظهرت التقارير الرسمية إجراء أكثر من 61 مليون رحلة بالقطارات في الستة أيام الأولى من العطلة الوطنية بمناسبة العام الجديد.

وكان هذا المعدل هو الأعلى في بيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء في الخمس سنوات الأخيرة، ويمثل زيادة بنسبة 61% مقارنة بنفس فترة العطلات في 2023.

وقال فريدريك نويمان، كبير خبراء الاقتصاد المعنيين بمنطقة أسيا لدى بنك اتش.اس.بي.سي هولدينجز "بدأ المستهلك الصيني يتحرك"، مضيفا أن مؤشرات الإنفاق تجاوزت التوقعات.

غير أنه أقر بأن تجاوز معدلات 2023 "معيارا منخفضا" بالوضع في الاعتبار أن البلاد كانت لاتزال تكافح تفشي كوفيد-19 آنذاك.

وتعد بيانات السفر أنباء مرحب بها لاقتصاد يكافح مخاوف بشأن نمو العام الجاري فيما تقلل أزمة العقارات الحالية الثقة، وتتواصل ضغوط الانكماش.