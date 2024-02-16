اشترت هيئة السلع التموينية في مصر، 180 ألف طن قمح روماني وأوكراني في مناقصة عالمية عقدت مساء الخميس، بحسب ما ذكره تجار لـ«الشروق».



وكانت الشروق قد نشرت أمس الأول، أن الهيئة العامة للسلع التموينية ستطرح مناقصة عالمية، لاستيراد القمح خلال الفترة من 10 إلى 25 أبريل 2024.

وبحسب التجار، تم تقديم أسعار العروض على أساس السداد بتسهيلات موردين 180 يوما وعلى أساس السداد بتسهيلات موردين 270 يوما، وبلغ سعر الطن 255 دولار للطن الواحد شامل أسعار الشحن.



يذكر أن مصر استوردت نحو 405 آلاف طن قمح، خلال أول أسبوعين من شهر فبراير الجاري، استحوذت هيئة السلع التموينية على 73% من إجمالي تلك الكميات بواقع 294 ألف طن، بحسب وثيقة اطلعت عليها «الشروق».

ورفعت مصر كميات القمح المستوردة فى العام الماضى بنسبة 12.5% إلى 10.8 مليون طن مقارنة بـ9.6 مليون طن فى عام 2022، بلغت حصة الحكومة منها نحو 5 ملايين طن قمح.

وتُعد مصر أكبر مستورد للقمح فى العالم، وتشترى عادةً ما يصل إلى 12 مليون طن سنويا للقطاعين الحكومى والخاص، من روسيا وأوكرانيا ورومانيا وأمريكا وأستراليا وكندا ومولدوفا، بحسب بيانات حكومية سابقة.

وكثفت مصر مشترياتها الخارجية من القمح خلال العام الماضي، سواء من خلال المناقصات العالمية أو الشراء بالأمر المباشر.

ويكفى احتياطى مصر الاستراتيجى من القمح الاستهلاك المحلى 5 شهور، بحسب أحدث تصريح لوزير التموين والتجارة الداخلية على المصيلحى.

وخلال العام الماضى، طرحت الحكومة القمح فى البورصة السلعية، وهو ما ساهم فى استقرار أسعاره بشكل نسبى.

خاص.. مصر تطرح مناقصة عالمية لشراء القمح