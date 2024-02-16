تفاصيل مصرع طفل أثناء اللهو مع أشقائه داخل شقتهم بأوسيم

لقي طفل مصرعه أثناء اللهو مع أشقائه داخل شقتهم بمنطقة أوسيم، وتكثف المباحث جهودها للوقوف علي ملابسات الواقعة.

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة أوسيم بلاغ من غرفة النجدة بالعثور على جثة طفل جثة هامدة، على الفور أنتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة طفل يدعي "ك.س، يبلغ من العمر 7 سنوات.

وبعمل التحريات تبين ان الطفل سقط علي وجهه اثناء اللهو مع أشقائه داخل شقتهم،وأصيب بنزيف داخل ولقي مصرعه فى الحال.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، وتكثف المباحث جهودها للوقوف علي ملابسات الواقعة ومن وجود شبهه جنائية او من عدمه.