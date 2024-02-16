 وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني في السجن.. والكرملين يعلّق - بوابة الشروق
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وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني في السجن.. والكرملين يعلّق


نشر في: الجمعة 16 فبراير 2024 - 1:47 م | آخر تحديث: الجمعة 16 فبراير 2024 - 1:50 م

أعلنت مصلحة السجون الروسية، الجمعة، وفاة أليسكي نافالني في السجن، وهو أحد أبرز معارضي الرئيس فلاديمير بوتن، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وعلّق الكرملين على وفاة نافالني، بالقول إن "مصلحة السجون تجري كافة الفحوص فيما يتعلق بوفاته". وأضاف أنه "لا توجد معلومات عن سبب وفاته".

وكان نافالني البالغ من العمر 47 عاما، يقضي حكما بالسجن لمدة 19 عاما، بتهمة "التطرف"، في معتقل يُعرف باسم "الذئب القطبي".

وهذا المعتقل هو مؤسسة موروثة من معسكرات الأشغال الشاقة السوفيتية، ويعمل السجناء فيه بشكل خاص في دباغة وخياطة جلود الرنة التي يستخدمها السكان الأصليون المحليون.

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