أيمن محسب: 80% من توصيات المرحلة الأولى للحوار الوطني تم تنفيذها

قال الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن 80% من توصيات التي صدرت عن المرحلة الأولى من الحوار الوطني تم تنفيذها.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج "مساء dmc" عبر شاشة "dmc"، مساء الخميس، أن الحكومة شاركت في الجلسات، ونقلت الأفكار التي كان يتم طرحها وما يتم التوافق عليه، وذلك حتى قبل انتهاء الجلسات.

وأشار إلى تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار قبل الانتهاء من موضوعات محور الاستثمار الخاص والمحلي، لافتًا إلى 18 قرارًا نُفِّذت من أصل 22 قرارًا جرى الاتفاق عليه.

ولفت إلى تشكيل لجنة دائمة في رئاسة مجلس الوزراء لحل مشكلات المستثمرين، وهو أمرٌ لم يكن موجودًا من قبل.

ونوه بأنه لم تكن هناك خريطة للاستثمار في مصر قبل إجراء الحوار الوطني، في حين جرى رسم طبيعة وشكل الاستثمارات على النحو المطلوب، والقطاعات التي سيتم منحها حوافز في هذا الصدد.