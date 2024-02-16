القبض على عامل بوفيه بتهمة بملامسة أجزاء حساسة من جسد موظفة بالدقي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط عامل بوفيه يعمل في إحدى الشركات، لاتهامه من قبل إحدى الموظفات بملامسة أجزاء حساسة من جسدها داخل مقر الشركة بمنطقة الدقي.

وتلقى المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة بلاغا بواقعة تعرض موظفة داخل شركة سياحية لحالة من التحرش.

وفور تلقي البلاغ، هرعت قوة أمنية إلى مكان الحادث للتحقيق في الواقعة، بحسب التحقيقات الأولية، فقد أكدت الموظفة تعرضها للتحرش من قبل العامل بوفيه داخل مقر العمل، حيث قام بلمس أجزاء حساسة من جسدها بشكل متعمد.

وتم تأكيد صحة الاتهام بعد فحص كاميرات المراقبة في المكان؛ ما أدى إلى اعتقال المتهم على الفور.

وتمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومن المقرر أن تتولى النيابة التحقيق في الواقعة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للقانون.