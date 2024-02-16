عمرو أديب: أزمة الدولار لن تنتهي طالما أن الأسعار لم تنخفض

قال الإعلامي عمرو أديب، إنَّ أزمة الدولار لن تنتهي طالما أن الأسعار لم تنخفض.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» على قناة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أنّ أسعار أغلب السلع الرئيسية لا تزال مرتفعة، رغم أن الدولار تراجع مؤخرًا في السوق الموازية.

وأكد أن هناك حاجة مُلحة لزيادة السيولة الدولارية، بما يساهم في انضباط السعر، متسائلا عما اعتبره تأخر عمليات برنامج الطروحات.

وذكر أن تأخر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يعني أن هناك مشكلة قائمة، موضحًا أن أهمية تسريع الاتفاق مع الصندوق تعود إلى أنها تكون خطوة أولى للمزيد من الخطوات المماثلة.

واعتبر أنه لا يتم اتخاذ إجراءات تصلح لمعالجة الأزمة الراهنة، مستغربًا إعلان وزارة المالية تسجيل فائض في الميزانية بينما الأزمة لا تزال قائمة.