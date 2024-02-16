بوريل: الاتحاد الأوروبي بحاجة لتوسيع قدراته الدفاعية بعيدا عن أمريكا

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قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن التكتل بحاجة إلى توسيع قدرات الردع والدفاع لديه بشكل هائل حيث لا تظل القارة دائما معتمدة على على الولايات المتحدة.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي كان "سعيدا للغاية" لعقود تحت "المظلة الأمنية" المقدمة من واشنطن.

وقال بوريل على هامش مؤتمر ميونخ للأمن وهو تجمع سنوي لكبار مسؤولي السياسة والدفاع في العاصمة البافارية "حسنا، قد لا تكون المظلة الأمريكية مفتوحة طوال الوقت".

وأضاف أن هذا ما قد يحتاجه الاتحاد الأوروبي "ليكون أكثر استقلالا" من ذي قبل.

وترك بوريل الباب مفتوحا بشأن ما إذا كان يعتقد أن أوروبا يجب أن تتبنى نظاما جديدا للردع النووي.