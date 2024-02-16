الخمر والنبيذ عند العرب عبر التاريخ

كما جاء في صحيح البخاري أن أحد الصحابة باع خمراً في عصر الخليفة عمر بن الخطاب، قبل أن يردعه عن ذلك.
التداوي وتنقية ماء زمزم
استخدم العرب والمسلمون الخمر في التداوي، وقد تحدث الأطباء عن منافع شرب الخمر باعتدال ومضار الإفراط في شربه، ومن هؤلاء الطبيب الفيلسوف أبو بكر الرازي الذي تحدث عن أن الخمر تُمِد الجسم بالحرارة وتقيه السموم التي تؤثر على الدم، كلدغ الأفاعي والعقارب.
وأضاف الرازي أن الخمر له تأثير نفسي مفيد وأنه دواء للماليخوليا أو الاكتئاب، إذا استعمل كما ينبغي، بالإضافة إلى تأثيرات أخرى مادية ذكرها باستفاضة.
وفي الوقت ذاته، أوضح الرازي أن الإسراف في شرب الخمر "يضر بالدماغ والعصب"، ويتسبب في السكتة الدماغية والشلل والرعشة، إلى جانب الهذيان والوسواس، وغيرها من الأمراض.
وأوضح القيرواني في كتاب "قطب السرور" أن نبيذ الزبيب "يُسخن الكلى والمثانة ويُخرج منها الفضول والحجارة، ويُصلِح الصدر والرئة"، في إشارة إلى فائدته في التخلص من الحصوات في الكُلى وعلاج حساسية الصدر.
وأضاف القيرواني أن نبيذ العسل "ضارٌ بصاحب المزاج الحار، ويصلح للمشايخ والمبلغمين وهو أوفق الأنبذة للذين بهم ضعف العصب"، في إشارة إلى علاج البلغم وتحسين الصوت والأعصاب.
نقل القيرواني عن الطبيب العربي حنين بن إسحق عن أشجار الكروم أو العنب: "عددت ما فيها من الأدوية والأغذية لم أجد في سواها من سائر الشجر ما يشبهها".
ويقول الباحث اليمني علي المقري في كتابه نقلاً عن المؤرخ العراقي هادي العلوي، إن الخمر استخدم في تصفيف الشعر؛ حيث كانوا يرطبون به الشعر ويمشطونه لتنعيمه والمحافظة على تصفيفه.
وجاء في كتاب هادي العلوي "من قاموس التراث" أن النبيذ استعمل في الجاهلية لتحلية مياه الآبار بإلقاء التمر أو الزبيب فيه، حتى أن "أهل مكة كانوا يُلطفون ماء زمزم بهذه الطريقة".
في قصور الأمويين والعباسيين
على الرغم من تأكيد الفقهاء تحريم الخمر في الإسلام، إلا أن المؤرخين والقصائد العربية وثقت شرب الخلفاء المسلمين الخمر عبر العصور، منذ الخلافة الأموية وحتى الدولة العثمانية، باستثناء الفترة السابقة لذلك والتي سُميت بالخلافة الراشدة عقب وفاة النبي محمد.
وفي كتاب " الخلافة الإسلامية" للكاتب والمفكر والقانوني المصري المستشار محمد سعيد العشماوي، قال إن العصر الأموي شهد انتشار شرب الخمر حتى في موسم الحج.
واشتهرت مجالس الشرب في مجالس الخلفاء الأمويين وعلى رأسهم يزيد بن معاوية، الذي نقل كتاب "نهاية الأرب في فنون الأدب" أنه لُقب بـ"يزيد الخمور". بالإضافة إلى الخلفاء عبد الملك بن مروان وسليمان بن عبد الملك ويزيد بن عبد الملك، والوليد بن يزيد الذي روى أبو الفرج الأصفهاني في كتابه "الأغاني" أنه كان يسبح في بركة من الخمور.
ولا يختلف العصر العباسي عن سلفه الأموي، وكانت متداولة في قصور خلفاء ذلك العصر وعلى رأسهم المهدي والهادي والرشيد والأمين والمأمون والواثق والمتوكل، "حيث أصبحت القصور مغاني حافلة ومقاصف للهو وحانات للشرب وساحات للرقص"، كما نقل المقري عن كتاب "الخلافة الإسلامية".
ولم يكن الأمر مقتصراً على الخلفاء، كما ذُكر في "قطب السرور"، بل شمل كذلك أخوات وبنات وزوجات الخلفاء بالإضافة إلى الجواري، بل والنساء من العامة.
وأضاف كتاب "الخلافة الإسلامية" أن شرب الخمر انتشر بين عامة الشعب، "فإذا ببغداد عاصمة الدولة العباسية تحفل بالمواخير وبيوت الدعارة".
وجاء في كتاب "العصر العباسي من خلال كتابات الجاحظ" لمؤلفه محمد عويس، أن "المجوس واليهود والنصارى في المجتمع الإسلامي كانوا يقومون على بيع الخمور، وهذا ما كان يفضله المسلمون".
وأضاف عويس أن الديارات "جمع دير"، كانت قائمة في الجزيرة واليمن والعراق والشام، وهي التي ساعدت على انتشار شرب الخمر بين العرب؛ لاحتواء بعضها على حانات لشرب الخمر.
وبلغ الأمر من انتشار الخمر في العصر العباسي أن جربوها على مختلف أنواع الحيوانات، كما ذكر الجاحظ في كتابه "الحيوان"، حتى أنهم سقوا الإبل والبقر والجواميس والخيل والأسد بل وحتى الأفاعي، ليروا مدى تأثيرها عليهم.
الدولة الفاطمية والأيوبية والمملكة العربية الحجازية
ويبدو أن إتاحة الخمر استمرت فيما بعد مروراً بالفاطميين أو العُبَيْديين، الذين حكموا مصر والشام والحجاز؛ وقد ذكرت بعض المراجع ومنها مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة" لابن القيم الجوزية، أن الحاكم بأمر الله كان يصدر أوامر متضاربة، "فقد أوجب القتل على من شرب الخمر، وأمر بغرس هذه الشجرة وأباح شرب الخمر".
بيد أن ذلك تغير في العصر الأيوبي؛ حيث ورد أن صلاح الدين منع التجارة بالخمور وداهم أماكن شربها. وسار على دربه السلطان العادل الأيوبي الذي أصدر مرسوماً بمنع الخمور وكان يقيم الحد على شاربها، وفق ما أفاد به المؤرخ بدر الدين العيني في كتابه "السيف المُهنّد في سيرة الملك المؤيّد".
واستمر الأمر كذلك في الدولة المملوكية وفق ما أورد مفيد الزيدي في موسوعة التاريخ الإسلامي.
وفي الخلافة العثمانية التي بسطت سيطرتها على الجزيرة العربية، ورد في المبحث الثاني من كتاب "الدولة العثمانية - عوامل النهوض وأسباب السقوط" للمؤرخ والمفكر الليبي علي الصلابي، أن السلطان مراد الثالث حفيد سليمان القانوني، "أمر بمنع شرب الخمور بعد ما شاعت بين الناس وأفرط فيها الجنود وخصوصاً الإنكشارية، فثار الإنكشاريون واضطروه لرفع أمره بالمنع"، ما يعني أن الخمر كانت مباحة فيما قبل ذلك.
وورد في جريدة "القِبلة" التي كانت تصدر في الحجاز، أنه في مارس عام 1917م، منع الشريف حسين، مؤسس المملكة العربية الحجازية، دخول الخمور إلى الأقطار الحجازية بموجب مرسوم عام، وهو ما يعني أيضاً أنها كانت متداولة قبل ذلك.
وأفاد الباحث في الذاكرة السعودية محمود عبد الغني صباغ فيما نقله عن الصحيفة أن الحكومة في ذلك الوقت اشترت من التجار الأجانب الموجودين في جدة كل ما لديهم من قوارير الخمر وكسرتها وأراقت محتوياتها في مياه البحر.
كما أقر حاكم المدينة، الأمير علي، شكل العقوبة على شارب الخمر بالأخذ إلى الجُندية والإرسال قسراً لتعمير سكة الحديد الحجازية من شمال تبوك إلى محطة معان.
وأخيراً وصولاً إلى الدولة السعودية، التي سمحت بفتح متجر للخمور في العاصمة الرياض تحت ضوابط محددة، بعد 72 عاماً من الحظر، حين أصدر الملك الراحل عبد العزيز آل سعود، مؤسس المملكة، حظراً على المشروبات الكحولية في البلاد في أوائل خمسينيات القرن الماضي.
وجاء ذلك بعد حادثة لأحد أبنائه، الذي أطلق النار على دبلوماسي بريطاني وهو مخمور، وبات الحظر قانون البلاد منذ ذلك الحين، مع وسائل محدودة لشرب الكحول.
وبموجب القانون السعودي الحالي، يمكن أن تشمل العقوبات على تناول أو حيازة الخمور الغرامات والسجن والجلد العلني والترحيل للأجانب غير المصرح لهم.