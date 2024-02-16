الخمر والنبيذ عند العرب عبر التاريخ

كانت مكة أكبر محطة تجارية داخل جزيرة العرب قبل الإسلام، لوقوعها في قلب أحد الطريقين التجاريين الكبيرين للجزيرة، وهو الطريق بين اليمن والشام، ولاتصالها بنجد والعراق والفرس عن طريق القوافل، كما أن ميناءها جدة يصلها بالبحر الأحمر.

وقال سعيد الأفغاني في كتابه أسواق العرب في الجاهلية والإسلام، إن "الخمر من أهم ما كان يتجر به العرب"، موضحاً أن هناك مدناً معينة اشتهرت في الجاهلية بخمرها "الطيب اللذيذ".

وقد جاءت التجارة بالخمر في شعر امرؤ القيس بالعصر الجاهلي حين قال:

وقد عُرِف عن بعض مشاهير العرب التجارة في الخمر؛ حيث جاء في كتاب المحاسن والأضداد المنسوب للجاحظ، أن عقبة بن أبي المعيط، أحد زعماء قريش، كان خمّاراً.

كما جاء في صحيح البخاري أن أحد الصحابة باع خمراً في عصر الخليفة عمر بن الخطاب، قبل أن يردعه عن ذلك.

حظر الخمور قبل الإسلام وبعده

يقول الأفغاني في كتابه إن "حب الخمرة تغلغل في نفوس عامة العرب وغمرت بحوانيتها أسواقهم، وعكفوا عليها حتى ما يستطيعون لها تركاً"، مضيفاً أن الخمر كانت تُنقل من بُصرى وغزة من بلاد الشام إلى سوق مجنة قرب مكة.

وزاد الأفغاني بأن العرب من الرجال والنساء استطابوا خمور هاتين البلدتين، حتى أن "امرأة أرسلها زوجها إلى عكاظ بسمن ومعها راحلتان، فشربت الخمر بثمن السمن فاستطابتها، ثم باعت راحِلَتيها فشربت بثمنها، ثم رهنت ابن الرجل وشربت أيضاً".

ومع ذلك، كان هناك في الجاهلية من حرم شرب الخمر على نفسه، ومن أبرزهم عبد المطلب بن هاشم جد النبي محمد، وورقة بن نوفل والذي عُرف بأنه من الحنفاء وكذلك الوليد بن المغيرة، وهو من أشراف قريش في الجاهلية.

وروي عن مقيس بن صبابة، وهو شاعر جاهلي أنه قال حين حرم الخمر على نفسه في الجاهلية:

رأيت الخمر طيبةً وفيها * خصالٌ كلها دنسٌ ذميمُ

فلا واللهِ أشربُها حياتي * طوالَ الدهرِ ما طَلَع النجومُ

ولم يُنقل عن النبي محمد ما يمنع شرب الخمور منذ بدء الدعوة في مكة طوال فترة مكوثه التي بلغت 13 عاماً، على الرغم من أنه لم يشربها طيلة حياته.

بل ولم يثبت أن الخمر حُرّمت قبل غزوة أحد في السنة الثالثة بعد هجرة النبي إلى المدينة، وهو ما قاله القرطبي وابن تيمية. وقد ورد في صحيح البخاري أن هناك من الصحابة من شرب الخمر قبل غزوة أحد "ثم قُتلوا شهداء".

وهناك من الآراء من يقول إن الخمر حُرمت في الإسلام في السنة الرابعة، وقيل سنة ست، وقيل مع فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة النبوية.

ووفق ما نُقل عن فقهاء المسلمين، فقد تدرج حظر الخمر في الإسلام؛ من كراهته، إلى النهي عن الصلاة في حالة السُكر، إلى التحريم النهائي، حتى سالت في المدينة أنهار من الخمور التي ألقاها الصحابة امتثالاً للأمر الإلهي.

وجاء في "قطب السرور"، أن الحكم في الخمر يختلف عن النبيذ، ففي حين أكد الفقهاء المسلمون على تحريم الأول، إلا أنهم اختلفوا في حكم النبيذ، الذي روي عن بعض الصحابة والتابعين أنهم كانوا يشربونه.

وروى الفقيه ابن قدامة في كتابه "المغني" أن ابن حنبل سُئل عن شراب الطلاء، وهو ما طُبخ من العصير فتبخر ثلثاه أو أقل، فقال: "لا بأس له"، فجادله البعض بأنه قد يُسكر، فنفى ذلك مؤكداً أن الصحابي عمر بن الخطاب أحله.

وجاء في سُنن الدارقطني عن عمر بن الخطاب أنه قال "إني لأشرب هذا النبيذ الشديد يقطع ما في بطوننا من لحوم الإبل" أي ليهضمها. كما روى القيرواني أن سفيان الثوري، أحد أشهر التابعين، كان يشرب النبيذ.

وقد وافق بعض الفقهاء على استخدام الخمر للتداوي وعند الضرورة كإساغة الغصة والعطش الذي يتحقق معه الموت ما لم يشرب.