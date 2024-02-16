الحكومة الألمانية تقر مشاركة الجيش في مهمة تأمين الملاحة في البحر الأحمر

أقرت الحكومة الألمانية رسميا المشاركة الألمانية في العملية العسكرية المزمعة للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر لتأمين الملاحة.

وخلال التصريحات التي أدلى بها في المؤتمر الصحفي الاتحادي في برلين اليوم الجمعة، أوضح فولفجانج بوشنر نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية أنه من المنتظر أن يشارك ما يصل إلى 700 جندي في هذه المهمة.

ولا يزال التفويض الساري حتى 28 فبراير 2025 في حاجة إلى موافقة البرلمان الألماني.

وكانت الفرقاطة الألمانية "هيسن" أبحرت بالفعل إلى منطقة العملية وعلى متنها نحو 240 جنديا.

وحسبما أوضح بوشنر، سيوفر الجيش الألماني أيضا أطقم قيادة لعملية "اسبيدس" التابعة للاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى تأمين حركة الملاحة التجارية في البحر الأحمر في مواجهة هجمات ميلشيات جماعة الحوثي اليمنية.

وصرح بوشنر بأن منطقة العملية تشمل الممر الرئيسي الرابط بين آسيا وأوروبا والذي يُنقل عبره جزء كبير من إمدادات الطاقة لأوروبا وحركة البضائع العالمية "وقد أثرت هجمات ميلشيات جماعة الحوثي من المناطق التي تسيطر عليها في اليمن، على الملاحة الدولية منذ منتصف نوفمبر 2023 بشكل كبير، وأضعفت استقرار المنطقة الحساسة بالفعل".

وأكد نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية أن التصعيد المستمر للعنف وتهديد طواقم السفن يتطلب "عملية عسكرية مجهزة بشكل قوي"، وأشار إلى أن الحكومة الألمانية عملت بالتعاون مع شركائها في الاتحاد الأوروبي على إعداد العملية في أقرب وقت ممكن.