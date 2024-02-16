أكد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، أنه كان على مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم متابعة عمل روي فيتوريا، المدير الفني السابق للفراعنة بشكل دوري.

وقال ضياء السيد في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس على قناة إي تي سي: "البعض يعتقد أن تعيين حسام حسن مدربًا جديدًا لمنتخب مصر يعني إغلاق الملفات السابقة، وهذا غير صحيح، فمن المفترض فتح الملفات السابقة ومعرفة أوجه القصور وأسباب التراجع".

وأضاف: "اتحاد الكرة لم يعلن عن أمور كثيرة في وقت روي فيتوريا وتم معرفتها لاحقًا، وخلال فترة عمل المدرب البرتغالي لم يسأله أحد عن تطورات عمله وتفاصيل مشروعه، واكتشفنا في نهاية فترته بأنه كان يحصل على أرقام كبيرة، ولم يقدم شيئًا".

وتابع: "عقد حسام حسن مع اتحاد الكرة لا يلغي الوطنية عن أي طرف، هناك عقد واضح معروف بنوده للطرفين، ونتمنى التوفيق للجهاز الفني في المرحلة المقبلة".

وأكمل: "لا يمكن الحديث عن إيجابيات الجهاز الفني الجديد حاليًا، خصوصًا بعد مرحلة فشل مؤخرا في كأس إفريقيا، وستظهر بوادر ذلك في البطولة الودية خلال شهر مارس".

وأتم ضياء السيد تصريحاته قائلًا: "على الجهاز الفني الجديد للمنتخب أن يرتب أفكاره، وبالتأكيد سيجلس مع الجهاز الطبي بقيادة محمد أبو العلا، ليعلم أيضًا جميع التفاصيل عن الأزمات الداخلية في الفترة الماضية وسيعمل على حل جميع المشاكل".