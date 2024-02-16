الأمم المتحدة تحث روسيا على إطلاق سراح السجناء المحتجزين بسبب ممارسة حقوقهم

حثت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، موسكو على إطلاق سراح جميع السجناء المحتجزين بسبب ممارستهم المشروعة لحقوقهم، وذلك بعد وفاة معارض الكرملين أليكسي نافالني في السجن.

وقال مكتب مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان فولكر تورك، في بيان صدر في جنيف اليوم: "ندعو السلطات الروسية إلى إنهاء اضطهاد السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وغيرهم".

وأضاف المكتب فى بيانه أنه "شعر بالفزع من الأخبار التي تفيد بوفاة نافالني في السجن"، مشيرا إلى أن فولكر تورك كان قد سلط الضوء في أغسطس من العام الماضي على أن الحكم الأخير بالسجن 19 عاما على الناشط "أثار تساؤلات حول المضايقات القضائية واستغلال نظام المحاكم لأغراض سياسية في روسيا".