إسرائيل تتهم جنوب إفريقيا بإساءة استخدام سلطة محكمة العدل الدولية

زعمت إسرائيل أن جنوب أفريقيا "تسيئ استخدام سلطة" محكمة العدل الدولية، واصفة إياها بـ"حليفة لحركة حماس".

وجاء ذلك في الرد الإسرائيلي على الالتماس الذي تقدمت به جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية لممارسة المزيد من الضغوط القانونية لمنع هجوم بري إسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، والذي نُشر على موقع المحكمة في وقت متأخر من يوم الخميس، بحسب ما أوردته وكالة "الأناضول" للأنباء.

ووصفت إسرائيل الالتماس الذي تقدمت به جنوب إفريقيا بأنه "غريب" و"غير مبرر"، متهمة إياها بأن طلبها "ليس مدفوعا بأي تغيير في الظروف" و"يفتقر إلى الأسس القانونية".

وزعمت إسرائيل أن اتهامات "انتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية" الواردة في الالتماس الذي تقدمت بها جنوب أفريقيا "ليست أخلاقية" و"تصل إلى حد إساءة استخدام اتفاقية الإبادة الجماعية والمحكمة".

كما اتهمت إسرائيل جنوب أفريقيا بعدم "تقديم معلومات كافية للمحكمة حول أعمال حماس"، واتهمتها باستخدام "آلية التدابير الاحترازية" "كسيف" ضد إسرائيل بدلا من "درع" وقائي.

واتهمت إسرائيل جنوب إفريقيا بأنها تريد "تجريد إسرائيل من حق الدفاع عن النفس" وأنها "تريد التلاعب بالمحكمة".

وأعلنت حكومة جنوب أفريقيا، الثلاثاء الماضي، أنها قدمت طلبا عاجلا لمحكمة العدل الدولية لاستخدام سلطتها الكاملة من أجل وقف العملية العسكرية التي تخطط إسرائيل لشنها في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأعربت الرئاسة في جنوب أفريقيا، في بيان، عن قلقها البالغ من أن "الهجوم العسكري غير المسبوق على رفح، أدى بالفعل إلى قتل وأذى ودمار واسع النطاق وسيؤدي إلى المزيد".

وأضاف البيان أن الهجوم على رفح سيمثل خرقا خطيرا لا يمكن تداركه لاتفاقية الإبادة الجماعية وقرار المحكمة الصادر في 26 يناير.