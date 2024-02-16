انقلاب سيارة واشتعال النيران به أمام مطار سفنكس بالجيزة

أصيب 5 أشخاص بجروح مختلفة بعد أن انقلبت سيارة كانوا يستقلونها واشتعلت بها النيران بالكامل أمام مطار سفنكس بمنطقة منشأة القناطر بالجيزة.

وتم نقل المصابين على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تولت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا حول انقلاب سيارة واحتراقها بالكامل بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر شمال المحافظة.

وفور تلقي البلاغ، هرع رجال المباحث إلى مكان الواقعة، حيث تبين أن سائق سيارة ملاكي يُدعى "أ.م"، والبالغ من العمر 60 عاماً، أصيب بحروق في ذراعيه جراء انفجار إطار السيارة الأمامي، مما أدى إلى فقدانه السيطرة على السيارة وانقلابها واحتراقها بالكامل.

وقد أسفر الحادث عن إصابة الركاب الآخرين الذين يعملون جميعاً كعمال، حيث أصيب "م.م" 19 عاماً بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، و"ر.ع" 45 عاماً بجرح قطعي في الرأس، و"م.ع" 22 عاماً بكدمات وسحجات أيضاً، بينما أصيب "م.ن" 27 عاماً بكسر في العمود الفقري.

وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى زايد التخصصي لتلقي العلاج، فيما باشرت الجهات المعنية برفع آثار الحادث وتحفظ على السيارة المتضررة.

وقد تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على أسبابها وتحديد المسؤوليات وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة