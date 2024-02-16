ظهور اتهامات جديدة بسوء السلوك الجنسي ضد الممثل الفرنسي جيرار ديبارديو

ظهرت اتهامات جديدة بسوء السلوك الجنسي ضد الممثل الفرنسي جيرار ديبارديو.

وحركت امرأة دعوى ضد الممثل في التاسع من يناير بتهمة الاعتداء الجنسي خلال تصوير فيلم قبل حوالي 10 سنوات. ويشير الاتهام إلى وقوع الحدث في مارس 2014 خلال تصوير فيلم "لو ماجيسيان إي ليه سياموا".

وذكرت صحيفة "لو كوريير دو لويست" أن المرأة، التي لا تريد الكشف عن هويتها، كانت في الرابعة والعشرين آنذاك، وكانت تعمل مساعدة. وشكت من لمس ديبارديو أعضائها الحميمة والتلفظ بتعليقات بذيئة.

وبحسب الصحيفة، أشار محامي ديبارديو إلى أن موكله ينفي ارتكاب التحرش الجنسي، كما كان الحال في القضايا الأخرى المستمرة أمام المحاكم.

وتم تحريك الدعوى ضد ديبارديو على خلفية "اعتداء جنسي على شخص ضعيف من قبل شخص يستغل سلطة منصبه".

واتهمت نساء عدة الممثل الشهير الذي شارك في أكثر من 200 فيلم بالعنف الجنسي. ويخضع ديبارديو للتحقيق على خلفية مزاعم بتورطه في اغتصاب منذ 2020.