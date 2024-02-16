استطلاع: أغلبية الإسرائيليين يؤيدون عملية عسكرية ضد حزب الله

أظهر استطلاع للرأي تأييد أغلبية الإسرائيليين تنفيذ عملية عسكرية ضد "حزب الله" اللبناني في المناطق الحدودية.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن 71% من الإسرائيليين يعتقدون أنه على تل أبيب التحرك لإبعاد "حزب الله" عن المنطقة الحدودية، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

في المقابل، رأى 12% أن على إسرائيل مواصلة احتواء الوضع في جنوب لبنان، بينما لم يحدد 17% إجابة معينة، وفق الصحيفة.

وأوضحت "معاريف" أن الاستطلاع أجراه لصالحها معهد "لازار"، وشمل عينة عشوائية من 515 مشاركا، وبلغ هامش الخطأ 4.3%.

وتصاعد التوتر الحدودي بين "حزب الله" وإسرائيل، على خلفية مقتل 7 مدنيين بقصف إسرائيلي استهدف بناية سكنية جنوب لبنان، الأربعاء، ما دفع بالحكومة اللبنانية للإعلان عن نيتها تقديم "شكوى عاجلة" ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي.​​​​​​​

من جهة ثانية، اعتبر 45% من المشاركين في الاستطلاع أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "أخطأ بعدم إعادة وفده إلى مفاوضات القاهرة حول تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة". بينما يرى 33% أن نتنياهو كان "صائبا"، فيما لم يحدد 22% إجابة معينة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، الثلاثاء، بأن اجتماعات القاهرة انتهت "وسط إصرار حركة حماس على موقفها بإنهاء الحرب على قطاع غزة"، وهو ما لا تقبله إسرائيل.

ويوم الأربعاء، قالت وسائل إعلام عبرية، بينها صحيفة "هآرتس"، إن نتنياهو أوعز للوفد الإسرائيلي الذي كان من المفترض أن يسافر، الخميس، لاستئناف مفاوضات تبادل الأسرى في القاهرة، بعدم الذهاب.