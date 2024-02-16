منصة Estatebook تقدم تجربة فريدة من نوعها في سوق العقارات المصري

استطاع السوق المصري خلال الأعوام الماضية جذب المستثمرين الأجانب من خلال تأسيس مشاريع استثمارية في أنحاء البلاد مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة الجلالة الساحلية وبالطبع انتهز كبار المطورين العقاريين تزويد السوق العقاري بكافة المشاريع التي تساعد على بناء مجتمعات متكاملة ومتطورة بينما قام آخرون بسد الفجوة التي تم إنشاؤها في السوق من خلال توفير منصة تكنولوجية مخصصة بالكامل لسوق العقارات وجميع معلوماته. ومن هنا جاءت فكرة Estatebook .

Estatebook هي منصة مخصصة بالكامل لخدمة السوق العقاري بكل ما يحتاجه من معلومات وخدمات رقمية. تم إطلاق والإعلان عن المنصة خلال الأشهر الأخيرة من عام 2023 وتهدف لتغيير منظور سوق العقارات المصري باستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة. تشمل المنصة موسوعة كاملة بجميع المعلومات عن سوق العقارات المصري وتضم عدد من المطورين العقاريين مثل مصر ايطاليا وحسن علام وبالم هيلز للتطوير العقاري وذا مارك للتطوير العقاري وغيرهم الكثير من كبار المطورين. وتضم أيضاً معلومات عن المشاريع القائمة في مصر مثل Hyde Park New Cairo و Sarai Compound والمراحل الجديدة من المشاريع الحالية مثل المرحلة الجديدة التي طرحها في مشروع Mountain View iCity October. بإمكان مستخدمي منصة Estatebook معرفة الوحدات المتاحة في مشاريع مصر المختلفة والمساحات والأسعار، بالإضافة إلى مقارنة الوحدات والمشاريع والمطورين.

أثبتت Estatebook أنه بإمكان تقديم تجربة فريدة من نوعها للمستخدمين وتسهيل جميع العمليات المتعلقة بالسوق العقاري التي يؤمن البعض بأنها تجربة شاقة يصعب حدوثها. يمكن للمشتري أو المستخدم تصفح المشروع والبحث عن منزله الجديد باستخدام محرك البحث الذكي المقدم من Estatebook بكل سهولة ورؤية العقار بالتفصيل والمنطقة التي يتواجد بها ومعرفة المواصفات المميزة للمشروع والعقار وبالتالي مساعدته في اتخاذ القرار بكل سهولة. وعمل فريق Estatebook على إدراج جميع الأحياء الفرعية والرئيسية في مناطق جمهورية مصر المختلفة لمساعدة المستخدمين أكثر.

بدأت Estatebook على إحداث ثورة في سوق العقارات المصري وإشباع فجواته وتنظيم عالم العقارات بمساعدة فريق كامل من الخبراء. وتتميز المنصة عن غيرها من خلال تقديم خدمات مجانية تشمل: إمكانية البحث عن أي عقار معروض للبيع أو الإيجار، الوصول إلى كافة المعلومات التفصيلية عن المشروع أو العقار، سهولة المقارنة بين الوحدات المعروضة، والتواصل مباشرةً مع الاستشاريين العقاريين لدى Estatebook. بالإضافة إلى ذلك استطاعت المنصة بإتاحة منصة سهلة التعامل معها حيث يمكن للمالك بعرض عقاره للبيع أو الإيجار والتواصل بكل سهولة مع المشتري.

وتساعد المنصة أيضاً جميع خبراء المبيعات من حيث مساعدتهم في الوصول إلى عملاء جادين والتواصل معهم بسهولة لبناء علاقات قوية مبنية على الثقة. كما توفر المنصة معلومات موثوقة ومحدثة باستمرار حيث يمكنهم الاطلاع عليها بكل سهولة وأريحية من خلال التطبيق المتوفر خلال مكتبة التطبيقات أو من خلال الموقع الالكتروني.

وفي سابقة من نوعها استطاعت المنصة مساعدة المطورين العقاريين حيث بإمكانهم التسويق ومشاركة المعلومات المهمة حول مشاريعهم والتحكم في المعلومات التي تعرض على المنصة الخاصة بك كمطور عقاري وأيضاً البيع للعملاء مباشرةً وبناء قاعدة عملاء خاصة بهم وبالتالي المساعدة على زيادة الإيرادات بشكل مستمر مع مرور الوقت.

شاركت منصة Estatebook لأول مرة في النسخة الأولى من الحدث العقاري The Address Property Show والذي ضم عدداً كبيراً من كبار المطورين العقاريين وتألقت المنصة وسط الحاضرين ونجحت في الحصول على انتباهه الزوار والمشاركة في تقديم حلول للحاضرين والزوار ومنح الاستشارات اللازمة. ولذلك تعد المنصة بداية لعصر جديد للسوق العقاري التي بإمكانها إحداث ثورة وطفرة تكنولوجية.