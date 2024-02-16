أبو عبيدة: معركة طوفان الأقصى غيرت وستغير وجه المنطقة

قال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، إن 133 يوماً مرت منذ بدء معركة طوفان الأقصى التي غيرت وستغير وجه المنطقة وكتبت منذ صباح السابع من أكتوبر 2023 بداية النهاية والأفول لأطول وآخر احتلال في التاريخ المعاصر ووقعت انكساره وإساءة وجهه وفضحه.



وأضاف أبو عبيدة، في كلمة صوتية له، مساء الجمعة: "طوفان الأقصى الذي انطلق من أجل القدس وبهدف نصرة مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يهدأ بعون الله ويتشكل أكثر فأكثر ليزيل الظلم والعدوان عن الأقصى وعن أرض الإسراء والمعراج وسيكون نقطة فاصلة في تاريخ أمتنا بإذن الله تعالى".



وخاطب أبو عبيدة، الشعب الفلسطيني، قائلا: "يا شعبنا يا أمتنا للشهر الخامس على التوالي تواجه المقاومة الفلسطينية في غزة وشعبنا المرابط الصامد، حربا صهيونية أمريكية لا زالت عاجزة أمام شعب عظيم معطاء يواجه المجازر والمذابح المروعة لكنه لا يعرف الانكسار".



وتابع الناطق باسم القسام: "أنى لهم بهزيمة شعب أطفاله يعلمون الكبار العاجزين دروسا في الرجولة ونساءه خنساوات يخرجن الأجيال يصنعن الرجال ومقاومته أسطورة العصر وأيقونة الزمان في القتال والبطولة والعطاء".



وأضاف: "كيف سيهزمون شعبا تعيش مقاومته في وجدانه وتتقاسم معه المعاناة والألم والأمل وتضحي معه بفلذات الأكباد وتقدم القادة والجند في سبيل الله وفي سبيل الحرية دفاعا عن أقدس المقدسات وأعظم القضايا".