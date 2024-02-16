جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عملياته في مستشفى ناصر بخان يونس لليوم الثاني

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلية الخاصة، انتشارها في مستشفى ناصر في خان يونس جنوب قطاع غزة لليوم الثاني، حسبما أفاد جيش الاحتلال، اليوم الجمعة.

وقال جيش الاحتلال، إنه حتى الآن، تم اعتقال 20 شخصا يشتبه في تورطهم في هجمات السابع من أكتوبر، على حد زعمه.

وأشار إلى استجواب عشرات الأشخاص أثناء العملية، زاعما "مصادرة القوات الإسرائيلية أسلحة في المستشفى وعثرت على قذائف تابعة لحماس في المنطقة المجاورة".

وواصل ادعاءاته بالقول: "كما عثرت القوات الخاصة الإسرائيلية على صناديق أدوية مكتوب عليها أسماء رهائن إسرائيليين اختطفوا في السابع من أكتوبر، ونحقق في مصدر الأدوية وملابسات استخدامها".

وأفادت السلطات الصحية في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس، أن أربعة مرضى في وحدة العناية المركزة لقوا حتفهم بعد تسبب انقطاع التيار الكهربائي خلال عملية جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطع إمدادات الأكسجين عنهم.

وكانت السلطات قد حذرت في وقت سابق من أن ستة أشخاص وثلاثة أطفال في الحضانات يواجهون الخطر.