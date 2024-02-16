ضياء رشوان: الدبلوماسية المصرية طرأ عليها أمران غير مسبوقين خلال العدوان على غزة

قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، الدبلوماسية المصرية طرأ عليها أمران غير مسبوقين خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «الجزيرة مباشر»، مساء الجمعة، إن الأمر الأول تمثل في رفض مصر رفقة الأردن والسلطة الفلسطينية مقابلة الرئيس الأمريكي جو بايدن ليلة القصف الإسرائيلي على مستشفى الأهلي العربي المعمداني.

وأوضح أنّ الأمر الثاني تمثّل في رفض الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبال مكالمة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وذكر أن مثل هذه الأمور غير معتادة، لكنّها البعض يعتبرها معتادة، لكنها في واقع الحال ليست معتادة في العلاقات مع دول ذات تحالف استراتيجي مثل الولايات المتحدة أو توجد معها معاهدة سلام كما هو الحال مع إسرائيل.