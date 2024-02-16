روسيا تدعو مجموعة من المنظمات والفصائل الفلسطينية ومن بينها حماس إلى موسكو

نقلت وكالة الأنباء الروسية (تاس) عن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، قوله اليوم الجمعة، إن الحكومة الروسية دعت مجموعة من المنظمات والفصائل الفلسطينية، بما في ذلك حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني، إلى اجتماع في موسكو يوم التاسع والعشرين من فبراير الجاري.

وأوضح بوجدانوف أن هدف الاجتماع هو مساعدة المجموعات الفلسطينية المختلفة على توحيد صفوفها.

وقال نائب وزير الخارجية الروسى "نحن نعمل على افتراض أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني وستستمر فى القيام بذلك ".

وأضاف "أن هناك اعترافا بهذا الأمر من جانب المجتمع الدولي ومن جانبنا نحن"، ولكنه تمت دعوة منظمات وفصائل أخرى أيضا، بما في ذلك حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني، وهما الجماعتان اللتان تقفان وراء هجمات السابع من أكتوبر على إسرائيل والتي انطلقت من قطاع غزة.

وقد استضافت موسكو بالفعل عددا من كبار ممثلي حماس منذ وقوع الهجمات.