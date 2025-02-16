محافظة المنيا تحظر دخول سيارات نقل الخضار والفاكهة إلى منطقة الحبشي

أعلنت محافظة المنيا حظر دخول سيارات نقل الخضار والفاكهة المتوجهة إلى تجار الجملة بمنطقة الحبشي، وعدم السماح بمرور هذه السيارات في شوارع محمد بدوي، وسعد زغلول، وقنطرة القرطبي، وكوبري المنصورة القديم، وذلك اعتبارًا من الساعة الخامسة مساءً يوم الأحد الموافق 16 فبراير 2025، في إطار جهود تنظيم الأسواق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت المحافظة، في البيان الذي نُشر على صفحتها الرسمية، ضرورة التزام قائدي تلك المركبات بتفريغ الحمولات وتسليم البضائع لتجار الجملة في سوق ماقوسة الجديد، وعدم التوجه بسياراتهم المحملة بالبضائع إلى منطقة الحبشي، نظرًا لبدء العمل بالسوق الجديد في منطقة ماقوسة، الذي تم إنشاؤه كبديل حضاري يوفر بيئة تجارية واقتصادية منظمة وآمنة تخدم التجار والمستهلكين على حد سواء.

وطالب اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، إدارة المرور باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتطبيق القانون بصرامة على المخالفين، حرصًا على المصلحة العامة وسلامة المواطنين.

