المرحلة الثانية من اتفاق غزة محور مباحثات روبيو ونتنياهو في إسرائيل

أفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، الأحد، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيجتمع مع وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو، الذي وصل إلى إسرائيل السبت، لإجراء مباحثات بشأن المضي قدماً في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس الفلسطينية.

وذكرت أن المجلس الوزاري المصغر "الكابينيت"، سيجتمع قريباً لاتخاذ قرار بشأن خطوات إسرائيل المقبلة حيال ملف المحتجزين في غزة.

وأصدر مكتب نتنياهو بياناً قال فيه إن بفضل تعزيز قوات الجيش الإسرائيلي في محيط قطاع غزة وموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصارم، تم الإفراج عن ثلاثة من المحتجزين السبت.

وفي وقت سابق، قالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، الأحد، إن نتنياهو، قرر في ختام مشاورات أجراها السبت، عدم السماح بإدخال بيوت متنقلة (كرافانات) وعتاد ميكانيكي هندسي إلى قطاع غزة، على الرغم من أن إدخال هذه البيوت المتنقلة مشمولة بالاتفاق الذي أبرم مع حركة حماس.