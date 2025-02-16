الأمين العام المساعد للجامعة العربية: مصلحة فلسطين تقتضي خروج حماس من قيادة غزة حاليا

قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الوضع الفلسطيني حاليًّا يحتاج قدرًا كبيرًا من المرونة والتفاهم.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «كلمة أخيرة» الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة «on»، مساء الأحد، أنَّ مصلحة فلسطين تقتضي خروج حماس من قيادة القطاع في الفترة الحالية.

وأوضح أنَّ المقترحات المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في المجال، مشيرًا إلى أن هناك موافقة من قِبل حركة حماس وكذلك من حركة فتح للمضي قدما في هذا الاتجاه.

ولفت إلى أن استقرار الأمور على هذا الإطار يمثل إحدى العُقَد التي يريد البعض أن يضعها في طريق إعادة تطبيع وضع قطاع غزة ليعود مرة أخرى مكانًا قابلا للحياة.





وردًا على إمكانية خروج قيادات حركة حماس من غزة كجزء من مستقبل القطاع، أوضح زكي أنه يُفضَّل ترك هذه التفاصيل للجهات التي تتفاوض على مستقبل بعض الشخصيات.

ونوه بأنه يتم بحث كل هذه الأمور والتفاصيل، مشددًا على أن التوجه المقبل هو وجود جهة فلسطينية تحكم القطاع وتكون لديها صلاحية لعودة الأوضاع إلى طبيعتها.