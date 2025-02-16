تحرير 11 محضرا لمخالفات تموينية بكفر الشيخ

تابع اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، جهود الوحدة المحلية بمركز ومدينة الحامول، خلال الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، وإدارة التموين، وإدارة الصحة، وإدارة الطب البيطري.



وأسفرت الحملة عن تحرير 11 محضرا لمخالفات تموينية متنوعة أثناء المرور على المخابز تضمنت 6 محاضر نقص وزن، 3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، ومحضرين عدم نظافة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

وشدد المحافظ على توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعارها المخفضة، خاصةً السلع الاستراتيجية من بينها، السكر، والأرز، والزيت، والدقيق، مشيرًا إلى أهمية توعية المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات تموينية.