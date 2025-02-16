طلاب الهندسة المعمارية بالأكاديمية العربية يزورون جهاز العلمين الجديدة لعرض مقترحات مشروعاتهم

قام وفد من طلاب قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئي بكلية الهندسة والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري – فرع العلمين الجديدة، بزيارة إلى جهاز مدينة العلمين الجديدة، وكان برفقتهم الدكتور حمد حسن، رئيس قسم العمارة بالأكاديمية العربية، وذلك في إطار التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والجهات التنفيذية لدعم التنمية المستدامة.

جاءت هذه الزيارة لعرض مقترحات مشروعات الطلاب، والتي تأتي ضمن برنامج التدريب بأحد المشروعات الممولة من الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج Erasmus، ويهدف إلى تطوير المناطق التراثية والتاريخية في المدينة، من خلال تعزيز السياحة المستدامة والحفاظ على الهوية الثقافية.

وكان في استقبالهم المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، والدكتور محمد خلف، رئيس جهاز القرى السياحية، والمهندس أحمد حسن، نائب رئيس الجهاز، حيث رحبوا بالطلاب وأشادوا بجهودهم في تقديم رؤى مبتكرة تخدم التنمية العمرانية للمدينة، خاصة فيما يتعلق بالمواقع التراثية، كما أكدوا أهمية دمج الأفكار الأكاديمية الحديثة مع الخطط التنفيذية على أرض الواقع، لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.

وخلال الزيارة، استعرض الطلاب مقترحات مشروعاتهم أمام ممثلي الجهاز، وقدموا مقترحات متنوعة تهدف إلى إعادة إحياء المواقع التاريخية في المدينة، بما يسهم في تعزيز قيمتها السياحية والثقافية، وقد شهد اللقاء نقاشات بنَّاءة حول إمكانية تطبيق بعض هذه الأفكار ضمن خطط تطوير المدينة.

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على ربط العملية التعليمية بالتطبيق العملي، وإشراك الطلاب في مشروعات ذات بعد تنموي حقيقي، بما يعزز مهاراتهم ويسهم في إعداد كوادر هندسية قادرة على مواجهة تحديات التطوير العمراني.