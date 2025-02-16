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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتتكون شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الغربية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر واتجاه الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 21 12

العاصمة الإدارية 20 10

6 أكتوبر 21 10

بنها 21 11

دمنهور 20 12

وادي النطرون 21 11

كفر الشيخ 20 12

المنصورة 20 11

الزقازيق 21 12

شبين الكوم 21 11

طنطا 20 11

دمياط 20 12

بورسعيد 20 12

الإسماعيلية 22 11

السويس 21 11

العريش 21 10

رفح 20 09

رأس سدر 20 11

نخل 18 03

كاترين 14 00

الطور 21 12

طابا 19 09

شرم الشيخ 23 15

الإسكندرية 20 11

العلمين 20 10

مطروح 19 10

السلوم 19 09

سيوة 20 08

رأس غارب 23 13

الغردقة 24 13

سفاجا 23 13

مرسى علم 24 14

شلاتين 27 16

حلايب 24 18

أبو رماد 26 17

رأس حدربة 24 17

الفيوم 21 09

بني سويف 21 08

المنيا 21 08

أسيوط 22 07

سوهاج 23 08

قنا 25 09

الأقصر 25 10

أسوان 25 11

الوادي الجديد 24 10

أبوسمبل 25 11