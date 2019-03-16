«ذا هيل»: مسلمو أمريكا في حالة تأهب عقب حادث نيوزيلندا الإرهابي

كشفت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، عن وجود حالة تأهب بين المجتمعات المسلمة في الولايات المتحدة، على خلفية الحادث الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش جنوبي نيوزيلندا؛ وأسفر عن مقتل 50 وإصابة العشرات من المسلمين.

وذكرت الصحيفة، في سياق تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم السبت، أن مسؤولي إنفاذ القانون في بعض المدن الأمريكية، قاموا بتعزيز التواجد الأمني في المساجد الإقليمية والمراكز الإسلامية الأخرى.

وأعرب نواب الكونجرس الأمريكي عن تضامنهم مع مسلمي أمريكا، كما دعا الزعماء الإسلاميون في الولايات المتحدة إلى اليقظة في ظل التحدي الحالي، نظرًا "لصدمة العالم بأسره من جريمة بث الكراهية في نيوزيلندا"، على حد وصفهم.

وقال نهاد عوض المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير): "إن الملايين من المسلمين سيكونوا في المساجد خلال الساعات القليلة القادمة، وهم خائفون على حياتهم وقلقون من أن يأتي شخص ما ويؤذيهم".

واعتقلت السلطات النيوزيلندية 3 رجال وامرأة على خلفية الهجوم على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش، أمس الجمعة.