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وفد من مجلس الاتحاد الروسي يصل كوريا الشمالية

أ ش أ
نشر فى : السبت 16 مارس 2019 - 10:20 م | آخر تحديث : السبت 16 مارس 2019 - 10:20 م

وصل وفد من أعضاء مجلس الاتحاد الروسي إلى العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج، اليوم السبت؛ لعقد اجتماعات مع المسؤولين الكوريين الشماليين بهدف متابعة الحوار بين البلدين.

وقال النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس سيرجي كيسلياك - في تصريحات لوكالة أنباء "تاس" الروسية لدى وصوله إلى مطار سونان الدولي في بيونج يانج - "إن الهدف من الزيارة هو متابعة الحوار مع بلد صديق لنا والعمل على حل أكثر المشكلات صعوبة على صعيد السياسات الخارجية والداخلية".

وتابع: "لدينا أمور لمناقشتها ونأمل في فهم أفضل لتطلعات جيراننا الكوريين الشماليين، وأعتقد أن هذا الحوار هو ممارسة طبيعية واعتيادية ستستمر في علاقاتنا".

من جانبه، صرح رئيس اللجنة المعنية بالهيكل الاتحادي أوليج ميلنيتشينكو، الذي يرأس الوفد، قائلا "لدينا برنامج مهم ومثقل ولا يتضمن الجانب الثقافي فحسب"، ويرأس ميلنيتشينكو مجموعة التعاون بين مجلس الاتحاد والبرلمان الكوري الشمالي.

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