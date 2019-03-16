مسئول بالبنك الدولي: الاستثمارات الصينية تزيد فرص العمل في إفريقيا

أكد مسئول في هيئة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي أن الاستثمارات الصينية في القارة الإفريقية تساعد على زيادة فرص العمل في إفريقيا.

وقال مانويل موسى، والذى يشغل منصب مدير مكتب هيئة التمويل الدولية في العاصمة الكينية "نيروبي"، إن المستثمرين الصينيين يقومون بدور إيجابي في قطاعات التصنيع والبناء والطاقة.

وأضاف "إن القطاع الخاص الصينى قطاع نشط، وإن هيئة التمويل الدولية حريصة على تسهيل عمل أى مجموعة من المستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن فرص استثمار في إفريقيا، "ومضى قائلا" إنه مع أخذ مستوى التنمية بأفريقيا والصين في الاعتبار، فإنه من الطبيعي أن تكون المنطقتان شريكتين بصورة طبيعية ويمكن أن يحدث تكامل بينهما".

وذكر أن الصين تأخذ مكانها المناسب في إفريقيا من خلال قيامها باستثمارات تعزز القدرات الإنتاجية في القارة، مؤكدا ضرورة قيام الشركات الصينية بنقل التكنولوجيا المتقدمة إلى إفريقيا.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة التمويل الدولية تركز على القطاع الخاص في الدول النامية، وأنها تتعاون حاليا مع شركات صينية في منطقة شرق إفريقيا.