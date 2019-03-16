الحزب الاشتراكي في ألمانيا يحذر الاتحاد المسيحي من الانفراد بقرارات «مرشحات التحميل» الإلكترونية

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نشب نزاع جديد بين صفوف الائتلاف الحاكم في ألمانيا عن كيفية الحيلولة دون تطبيق مرشحات التحميل الإلكترونية المثيرة للجدل في شبكة الإنترنت.

وطالب الحزب الاشتراكي الديمقراطي بألمانيا في رد فعل على مقترح حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي بهذا الشأن، بمنع هذه المرشحات على مستوى أوروبا قاطبة.

وقال الأمين العام للحزب الاشتراكي، لارس كلينجبايل، اليوم السبت في برلين: "ليس من الحكمة التعامل مع موضوع مرشحات التحميل الإلكترونية بصورة انفرادية كما يقترح الآن الاتحاد المسيحي الديمقراطي".

وقال نائب سورين بارتول، رئيس جناح الحزب الاشتراكي الديمقراطي في البرلمان الألماني "بوندستاج" لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن الوقت لم يتأخر لإيجاد حل أوروبي لهذه المشكلة.

ويسعى الاتحاد المسيحي الديمقراطي على العكس من ذلك إلى الحيلولة دون تطبيق هذه المرشحات خلال عملية الإصلاح الخاصة بحقوق الملكية الفكرية على المستوى الأوروبي.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) أن هناك اقتراحًا بذلك من الأمين العام للاتحاد المسيحي الديمقراطي باول تسيمياك بشأن توافق المسؤولين السياسيين عن الحقوق الرقمية والفكرية بالحزب.

من جانبه طرح بارتول مطلبًا يقول: "إذا كان الاتحاد المسيحي الديمقراطي يأخذ هذا الأمر بجدية، فلابد من تصويت نوابه في البرلمان الأوروبي ضد المادة رقم 13 التي تتيح تطبيق مرشحات التحميل".

وتنص المادة 13 المثيرة للجدل على أن تلتزم المنصات الإلكترونية مثل "يوتيوب" بحماية حقوق الغير.

يذكر أن المرشحات الإلكترونية تسمح بمرور نطاق ترددي معين وتمنع مرور نطاق ترددي آخر .