مقتل 32 مسلحا من طالبان وداعش في عمليات للقوات الأفغانية

أعلنت مصادر عسكرية أفغانية، اليوم السبت، مقتل 32 مُسلحًا من حركة طالبان وجماعة خراسان التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، في عمليات وغارات جوية نُفذت على مدار الـ24 ساعة الماضية في مختلف أنحاء البلاد.

وذكرت المصادر - في تصريح أوردته وكالة أنباء (خامة برس) - أن القوات الخاصة الأفغانية نفذت مداهمة استغرقت عدة أيام في إقليم قندوز، مُضيفة أنه تم تنفيذ غارات جوية أسفر عنها مقتل 8 من مُسلحي طالبان.

وأضافت أن غارات جوية مماثلة نُفذت في أقاليم أوروزجان وباكتيكا ونانجارهار، أسفر عنها مقتل 24 مُسلحًا آخرين من طالبان، وإصابة شخص آخر تابع لداعش.