جمارك هامبورج استعدت جيدا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

أعلن مكتب جمارك هامبورج، أكبر هيئة جمركية رئيسية في ألمانيا، عن استعداده على نحو جيد للتعامل مع أي مشكلات قد تنشأ في التعامل مع البضائع المنقولة بحرا عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وقال رئيس المكتب كريستيان شاده في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم السبت: "حاولنا أن نعد أنفسنا على أفضل نحو ممكن، لكن هناك شكوك، لا يمكننا التنبؤ بتدفق البضائع في المستقبل"، مضيفا أن موظفي المكتب لا يخشون زيادة أعباء العمل، وقال: "يمكن السيطرة على الأمر في إطار العمليات اليومية للتخليص الجمركي للمكتب".

وذكر شاده أن من الأمور الخلافية أيضا ما إذا كانت البضائع القادمة من دولة ثالثة، مثل الصين، ستواصل المرور عبر بريطانيا قبل الوصول إلى الاتحاد الأوروبي، موضحا أن شحن البضائع مباشرة إلى أوروبا سيكون أقل تكلفة من الناحية الجمركية، ثم يتم نقل البضائع بعد ذلك إلى بريطانيا.

ويمثل حجم نقل البضائع المتعلقة ببريطانيا 3.1 % من إجمالي حجم نقل البضائع في ميناء هامبورج، بعبارة أخرى: استقبل الميناء نحو 30 ألف حاوية معيارية من الاتجاهين عام 2017، ما يعني أنه من الناحية الإحصائية سيكون هناك حوالي 82 حاوية إضافية سيتم التعامل معها جمركيا عقب خروج بريطانيا من الاتحاد.

وقال نائب رئيس مكتب الجمارك في هامبورج، مانفريد ليندلوف: "الميزة الكبيرة هي أن لدينا نظام تكنولوجيا معلومات يغطي تخليص البضائع في ألمانيا".



