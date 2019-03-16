إطلاق سراح صحفي ألماني في فنزويلا

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أطلقت السلطات الفنزويلية سراح صحفي ألماني كان محتجزا في فنزويلا لمدة أربعة أشهر، حسبما قالت منظمة "اسباسيو بابليكو" غير الحكومية أمس الجمعة.

وكان الصحفي الألماني بيلي سيكس يعمل لصالح صحف ألمانية منها صحيفة "جونج فريهيت" المحافظة.

وأوضحت المنظمة أنه يتعين على سيكس أن يسلم نفسه للسلطات كل 15 يوما وألا يتطرق إلى قضيته مع وسائل الإعلام.

وكان قد تم اعتقال سيكس في منتصف نوفمبر الماضي واتهم بالتجسس والعصيان.

ودافعت منظمة صحفيون بلا حدود عن قضيته قائلة إن الاتهامات ضده لا أساس لها من الصحة.

ورفض مكتب الخارجية الألمانية في برلين اتهامات والدي سيكس بأن السلطات الألمانية لا تقوم بما يكفي لإطلاق سراحه.