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ترامب يجري اتصالا هاتفيا برئيسة وزراء نيوزيلندا بعد حادث المسجدين الإرهابي

واشنطن - بنا
نشر فى : السبت 16 مارس 2019 - 2:59 ص | آخر تحديث : السبت 16 مارس 2019 - 2:59 ص

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه عرض المساعدة على رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، خلال اتصال هاتفي، بعد مقتل 49 شخصا في هجوم على مسجدين هناك.

ونقلت اذاعة "سوا" عن ترامب قوله إنه عبر لرئيسة وزراء نيوزيلندا عن "حزن ومواساة الشعب الأميركي بعد الهجوم الإرهابي".

وأضاف قائلاً "أماكن العبادة المقدسة هذه تحولت إلى مشاهد قتل شرير".

وكان ترامب قد غرد مسبقا قائلا: "أعرب عن أحر مشاعر المواساة للنيوزيلنديين بعد المجزرة المروعة في المسجدين. توفي 49 شخصا بريئا بشكل عبثي للغاية وتعرض كثيرون لإصابات بالغة".


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