إقليم إندونيسى يسعى لإنعاش صادرات الكرنب

تسعى السلطات فى إقليم شمال سومطرة الإندونيسى إلى إنعاش صادرات الكرنب بعد أن عانت من انخفاض حاد فى صادراتها من الملفوف على مدى العامين الماضيين، ولكنها تسعى الآن إلى طلب المساعدة من وزارة الزراعة.

ونقلت صحيفة (جاكرتا بوست) الإندونيسية، عن على جميل رئيس هيئة الحجر الصحى بوزارة الزراعة، إن الهيئة قامت بتزويد المزارعين بالمساعدة التقنية منذ مطلع العام الجارى لتلبية متطلبات التصدير المشددة من البلدان المستوردة، وذلك وفقا لـ«أ ش أ».

وأشار المسئول إلى أن صادرات الملفوف «الكرنب» تناقصت بشدة على مدى العامين الماضيين بسبب الانفجارات المتكررة لجبل سينابونج ما أثر على نوعية المنتج، وفى الوقت نفسه، شدد كبار المستوردين مثل اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة من متطلباتها فى المنتجات الزراعية المستوردة.

ويصدر إقليم شمال سومطرة أيضا الكرنب إلى تايوان وماليزيا.