الأمم المتحدة تحذر من خطورة تزايد أعمال العنف ضد لاجئين نيجيريين

حذرت المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة من خطورة تزايد أعمال العنف فى ولاية "بورونو" الواقعة شمال شرق نيجيريا، مشيرة إلى أن آلافا من اللاجئين النيجيريين فروا إلى تشاد هرباً من أعمال العنف التى تتزايد فى الولاية.

وأوضحت المفوضية فى بيان أن حوالى ستة آلاف لاجىء نيجيرى فروا من ديارهم خلال شهر ديسمبر الماضي، وأن الكثيرين منهم هربوا عبر بحيرة تشاد بحثا عن السلامة، مضيفة أن معظم اللاجئين الجدد كانوا من النساء والأطفال، وإن السلطات التشادية طلبت من المفوضية نقل اللاجئين بعيداً عن المنطقة الحدودية لدواع أمنية.

وتابعت المفوضية قائلة إنها نقلت حوالى 4200 لاجىء إلى مخيم يقع على بعد حوالى 45 كيلومترا، وقررت نقل اللاجئين إلى منطقة بعيدة من أجل ضمان سلامتهم والتمكن من تلبية احتياجاتهم، مشيرة إلى أنها فى سباق مع الزمن من أجل توفير المأوى اللازم لايواء اللاجئين وتقديم المساعدات الأخرى إليهم، ومن بينها الوجبات الساخنة والأغطية.



