في تحد صريح لقرارات الكونجرس الأمريكي، استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، أول فيتو له خلال ولايته، بعدما رفض المجلس قرار «ترامب» بإعلان حالة الطوارئ الوطنية وصوت على إلغائها، رفضًا لرصد أي مبالغ مالية لتمويل الجدار الحدودي مع المكسيك.

وأكد «ترامب» من داخل البيت الأبيض خلال توقيعه على القرار، أن «الكونجرس حر في التصويت على هذا القرار ومن واجبي اللجوء إلى الفيتو».

وُيعد الفيتو الرئاسي أحد الوسائل في يد الرئيس الأمريكي للاعتراض على قرارات الكونجرس، وترصد «الشروق» معلومات عن الطريقة الأمريكية للاعتراض.

بعد إقرار الكونجرس مشروع قانون، يتم تحويله إلى رئيس الجمهورية بصفته رئيس الحكومة للتوقيع عليه وبدء تنفيذه.

حسب المادة السابعة في الدستور الأمريكي، إذا لم يوافق الرئيس على مشروع قانون، له الحق في اختيار عدم التوقيع، ويتم الأمر من خلال طريقتين: يُعيده إلى الكونجرس دون توقيعه مع مذكرة رفضه للقانون خلال فترة لا تتخطى عشرة أيام باستثناء يوم الأحد، وفي هذه الحالة يحق للكونجرس إسقاط الفيتو حال وافق أكثر من ثلثي أعضائه على ذلك.

من الممكن أن يصبح مشروع القانون، قانونًا دون توقيع الرئيس، في حال عدم التوقيع عليه بالرفض أو الإيجاب خلال فترة العشر أيام المُحددة، وإذا تأجلت جلسة الكونجرس قبل مرور المدة المحددة للرئيس يخفق مشروع القانون في أن يصبح قانونًا، ولايستطيع إسقاط حق الفيتو الرئاسي.

معلومات عن الفيتو الرئاسي

*أول فيتو رئاسي عادي كان في عهد أول رئيس أمريكي جورج واشنطن، عام 1792.

*في عهد الرئيس العاشر جون تايلر، شهدت أمريكا أول رفض للفيتو من قبل الكونجرس عام 1845.

* أول "فيتو رئاسي ُمطلق" عام 1812 في عهد الرئيس الأمريكي الرابع جيمس ماديسون.

*فرانكلين روزفلت الرئيس الأمريكي الثاني والثلاثين، أكثر من استخدم حق الفيتو الرئاسي، حيث استخدمه 635 مرة، تم رفض من قبل الكونجرس تسع مرات.

* باراك أوباما وجورج بوش الابن، استخدما حق الفيتو 12 مرة.

*بيل كلينتون الرئيس الثاني والأربعين، استخدم حق الفيتو 37 مرة، رفض الكونجرس اثنين منهم.