الكاميرون وكوريا الجنوبية تسعيان من أجل تعزيز التعاون الثنائي

أعربت الكاميرون وكوريا الجنوبية عن رغبتهما في السعى من أجل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده رئيس الوزراء الكاميروني "جوزيف دايون نجوت" مع وفد برلماني من كوريا الجنوبية برئاسة نائب رئيس البرلمان "لى جو يونج " الذي زار الكاميرون مؤخرا.

وقال لى يونج إن الهدف من زيارة الوفد للكاميرون هو تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، ويتوقع زيادة الاستثمارات بين كوريا الجنوبية والكاميرون خلال العام الحالي، مشيرا إلى أنه في ظل الخطط الاقتصادية التي تبعث على الشعور بالتفاؤل في الكاميرون، فإن كوريا الجنوبية مستعدة للتعاون مع الكاميرون في مجال التنمية.

وأضاف "أنه فيما يتعلق بهدف تعميق العلاقات الدبلوماسية مع الكاميرون، فإن كوريا الجنوبية تطلب فتح سفارة للكاميرون في كوريا من أجل تكثيف التعاون بين البلدين"، مشيرا إلى قيامه بزيارة مركز الطوارىء في العاصمة الكاميرونية "ياوندي"، ومركز التدريب المهني اللذين ساعدت وكالة التعاون الدولية الكورية على إنشائهما وإدارتهما، ويتطلع إلى بحث سبل توسيع نطاق التعاون في هذا المجال.



