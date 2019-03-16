ماذا تعني إشارات أصابع إرهابي نيوزيلندا في المحكمة؟

استيقظ العالم، أمس، على مشاهد أثارت الرعب مدتها 17 دقيقة، خلفت نحو 50 ضحية وإصابة ما يزيد عن 40 من المصلين أثناء تأدية صلاة الجمعة في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش جنوب نيوزيلندا.

وأعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا ارديرن، عن إلقاء القبض على منفذ الهجوم "برينتون هاريسون" أسترالي الجنسية، بالإضافة إلى اعتقال 3 مشتبهين بهم على خلفية الحادث الإرهابي.

وفي أولى جلسات محاكمته، ظهر هاريسون وهو يرتدي بذلة بيضاء، وأظهرت الكاميرات قيامه بإشارة ضم إصبعيه السبابة والإبهام والإشارة بباقي أصابة الثلاثة إلى أسفل، فماذا تعني هذه الإشارة؟

أدى هيرسون علامة «ok»، وهي إشارة نالت رواجا خلال السنوات الماضية والتي تعد اختصارا لـ«oll Korrect» وتعني أن كل شيئ على ما يرام، لكن هذا ليس المعنى العالمي الذي ترمز إليه، فهناك كثير من الدول لا تعني لها شيئا، أما في أوروبا فهي إشارة "عدائية" خاصة وإن كانت الثلاثة أصابع للأسفل، أما لأعلى فتعني أن كل شئ على ما يرام.

واستخدمتها بريطانيا في الحرب العالمية الثانية، في تقاريرها عن عدد القتلة فـ «0:k = zero killed»، أي لا يوجد قتلى أو ضحايا، كما يستخدمها بعض اليمينيين والنازيين الجدد؛ تعبيرا عن اعتقادهم بأن الأفراد ذو العرق والأصل الأبيض هم أسياد على البشر.

والإشارة لها جانب آخر إيجابي، فهي تعد أحد أساليب تمارين اليوجا وتسمى "جيان مودرا"، ولها فوائد نفسية، فتجلب السلام والهدوء كما أنها تعزز وتنشط الذاكرة وتقلل من اضطرابات النوم والقضاء على الأرق، بالإضافة لتخفيف آلام الصداع وأعراض الاكتئاب، وفي دول البحر المتوسط ودول أمريكا الجنوبية تشير إلى فتحة الشرج.