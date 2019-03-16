أظهر رجل مسيحي الديانة للجالية المسلمة، بادرة تضامن من القلب، بعد الهجوم الإرهابي المميت على مسجدين، صباح أمس، والذي سبب حالة من الرعب في العالم بعد سماعه، وأسفر عن مقتل 50 شخصًا، وإصابة 50 آخرون، في "أعمال عنف غير مسبوقة" في كرايستشيرش بنيوزيلندا، فعندما سمع أندرو جرايستون، المقيم بمدينة ليفين شولمى، بمقاطعة مانشستر الكبرى، ببريطانيا، الأخبار عن الحادث، أراد الرد برسالة "الصداقة" في وجه الخوف.

وطبقا لموقع "مترو" البيريطاني، قال جرايستون: "استيقظت هذا الصباح، وسمعت الأخبار الرهيبة عن المساجد في نيوزيلندا، وفكرت في الأمر، ما إذا كنت مسلم بريطاني سيذهب إلى صلاة الجمعة اليوم، وتساءلت عما سيشعر؟، يمكننا أن نرد على هذه الأشياء إما بالخوف أو بالصداقة، لذلك قررت أن أذهب إلى مسجد بلدي المحلي، وأن أوضح أنني رأيت الناس هناك كأصدقاء".

وتابع أندرو المنتمي إلى كنيسة محلية في ليفين شولمى: "لدي الكثير من الأشياء المشتركة مع المسلمين في مجتمعي، وليفين شولمى هي منطقة مختلطة للغاية، ومتعددة الثقافات حيث يمكن أن يكون هناك توتر بسهولة، ولكن لا يجب أن يكون هناك إذا اخترنا الصداقة بدلاً من ذلك".

وكتب أندرو، البالغ من العمر 57 عامًا، رسالة بسيطة ولكنها مؤثرة، للمصلين في مسجد المدينة: "أنتم أصدقائي .. سأحرسكم أثناء الصلاة".

وأضاف جرايستون: "في بادية الأمر عندما وصل الناس إلى المسجد لأول مرة، قال بعضهم "لا لا، هناك متظاهر"، ولكن بمجرد أن رأوا إشعاري ووجهي المبتسم، أدركوا أنني كنت هناك كصديق، فتلقيت ترحيباً حاراً، وعندما خرج الناس من المسجد كان هناك مثل هذا الدفء، وأراد الكثيرون أن يسلموا علي، وودعوني مع بعض البرياني الدجاج".

وقال إمام المسجد، ظفر إقبال، "إنها لافتة محبة من أندرو خلال صلاة الجمعة اليوم، نعتقد أن معظم الناس في هذا البلد محبون ومحترمون".

كانت هناك لافتات مؤثرة في جميع أنحاء بريطانيا، اليوم، حيث أظهر المسيحيون دعم الجالية المسلمة خارج مسجد برمنغهام المركزي، ووقف الناس تضامناً مع المسلمين خلال صلاة الجمعة، وعندما خرج المصلون إلى الخارج بدأوا في التصفيق، قائلين شكراً جزيلاً لكم.

وحمل غريغوري جلاروس، من مقاطعة أرلينغتون بولاية فرجينيا الأمريكية، علامة تضامن خارج المركز الإسلامي لواشنطن، بالولايات المتحدة.