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السعودية: 15 حالة إصابة جديدة بكورونا

وزارة الصحة السعودية
وزارة الصحة السعودية
الرياض - (د ب أ)
نشر فى : الإثنين 16 مارس 2020 - 12:08 ص | آخر تحديث : الإثنين 16 مارس 2020 - 12:08 ص

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن رصد وتسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع العدد الإجمالي إلى 118 حالة شفي منهم 3 سعوديين.

جاء ذلك في بيان للوزارة، حسبما ذكرت وكالة الانباء السعودية"واس" مساء الأحد.

واتخذت السعودية سلسلة من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا شملت "منع التجمعات في الأماكن العامة المفتوحة والمغلقة بما فيها الحدائق والأنشطة البرية وما في حكمها ووقف الانشطة الرياضية.

كما اوقفت السعودية الرحلات البحرية بين السعودية و 24 دولة بسبب كورونا، إضافة إلى تعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين.

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