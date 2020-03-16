 اكتشاف عدوى جماعية بفيروس كورونا في كنيسة بكوريا الجنوبية - بوابة الشروق
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اكتشاف عدوى جماعية بفيروس كورونا في كنيسة بكوريا الجنوبية

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 16 مارس 2020 - 9:50 ص | آخر تحديث : الإثنين 16 مارس 2020 - 9:50 ص

أعلنت حكومة بلدية سونجنام الكورية الجنوبية اليوم الاثنين إنه تم تأكيد إصابة 40 من أتباع كنيسة "نهر النعمة" البروتستانتية في المدينة جنوب سول، بفيروس كورونا الجديد(كوفيد-19).
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن عدد حالات الإصابة المرتبطة بكنيسة "نهر النعمة" ارتفع إلى 46 حالة وهي ثاني أكبر عدوى جماعية في منطقة العاصمة بعد العدوى الجماعية في مركز الاتصالات في شيندوريم في سول 124 حالة.
وسبق أنه تم تأكيد إصابة 6 أشخاص أخرين في الكنيسة، بمن فيهم القس وزوجته، بفيروس كورونا الجديد، ووفقا لمسؤولين في سونجنام، فإن المصابين المؤكدين حضروا نفس القداس في يوم 8 مارس على الرغم من أن الحكومة طلبت الامتناع عن التجمعات الدينية لمنع العدوى الجماعية.
وستغلق الكنيسة أبوابها لمدة أسبوعين حتى يوم 22 مارس.


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