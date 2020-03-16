 موريتانيا تقرر وقف جميع الرحلات الدولية بسبب فيروس كورونا - بوابة الشروق
الإثنين 16 مارس 2020 10:14 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

موريتانيا تقرر وقف جميع الرحلات الدولية بسبب فيروس كورونا

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 16 مارس 2020 - 10:12 ص | آخر تحديث : الإثنين 16 مارس 2020 - 10:12 ص

أعلنت الحكومة الموريتانية، اليوم وقف جميع الرحلات الدولية من وإلى البلاد ابتداء من فجر غد (الثلاثاء) وذلك ضمن إجراءات للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.
وذكرت الحكومة الموريتانية في بيان بثته الاذاعة الموريتانية اليوم انه تقرر حجز كل الأشخاص الوافدين من الخارج كلياً لمدة أربعة عشر يوماً ، ومنع التجمعات غير الضرورية .
وتعهدت الحكومة بمتابعة كل من ينشر أي خبر كاذب يتعلق بانتشار الوباء في موريتانيا واتخاذ كل الإجراءات الضرورية لمتابعته قانونياً.
وسجلت موريتانيا مساء الجمعة الماضي أول حالة إصابة بفيروس كورونا لنمساوي يعمل في شركة الذهب شمال البلاد وصل إلى نواكشوط قادما من فيينا .
م ش ا

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك