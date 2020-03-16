 الدول الإفريقية تبدأ تطبيق إجراءات صارمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا - بوابة الشروق
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الدول الإفريقية تبدأ تطبيق إجراءات صارمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا

جوهانسبرج - (د ب أ)
نشر فى : الإثنين 16 مارس 2020 - 5:47 م | آخر تحديث : الإثنين 16 مارس 2020 - 5:47 م

بدأت عدة دول أفريقية اليوم الاثنين في تطبيق إجراءات صارمة أملا في إبطاء وتيرة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي ترتفع فيه حالات الإصابة بالفيروس في القارة ببطء ولكن بصورة مستدامة.

وقال وزير الصحة في جنوب أفريقيا زويلى مخيزى للصحفيين إن بلاده تتعامل مع زيادة " متفجرة" في عدد الحالات، وذلك بعد يوم من وقف الحكومة حركة الطيران للدول الأكثر خطورة.

وسجلت جنوب أفريقيا حتى الآن 62 إصابة بالفيروس. وقال مخيزي إن معظم المرضى أصيبوا بالفيروس أثناء سفرهم للخارج، ولكن حالتين فقط كانتا محليتين.

وأغلقت سيشل المدارس لمدة أسبوعين في جزيرة ماهيه، أكبر جزر الأرخبيل، وذلك بعد تسجيل ثلاث حالات إصابة بالفيروس.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في تغريدة اليوم إنه سوف يتم تعليق المدارس والفعاليات الرياضية والتجمعات لمدة 15 يوما.

كما سجلت ليبيريا اليوم أول حالة إصابة بالفيروس.

وأغلقت غانا المدارس والجامعات، وحظرت التجمعات العامة، بما في ذلك الصلوات في المساجد والكنائس، بعد أن سجلت ست حالات إصابة بالفيروس.

وسجلت الكاميرون حالتي إصابة بالفيروس، ليبلغ إجمالي الحالات المصابة خمس حالات.


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