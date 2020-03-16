روسيا تطرح جهازًا محمولًا للكشف عن كورونا خلال 30 دقيقة

أعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، أن جهازًا روسيًا يابانيًا مشتركًا لكشف فيروس (كورونا) خلال 30 دقيقة، سيطرح قريبا في الأسواق العالمية.

وأوضح الصندوق - وفقًا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الاثنين- أنه يعمل على توحيد جهود الشركاء الروس والأجانب للتصدي المشترك لفيروس (كورونا) المستجد، لافتًا إلى أن مجلس الأمناء في الصندوق السيادي الروسي وافق على توظيف الاستثمارات في إنتاج جيل جديد من أنظمة تشخيص الفيروس.

وسيقوم صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي بالترويج لهذا الجهاز في الأسواق الخارجية وتم الحصول على كافة التصاريح اللازمة في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.

وتعد روسيا، وفقًا للقناة، دولة رائدة في التقنيات الرئيسية لتصميم اللقاحات وإنتاجها، حيث توصل الصندوق الروسي المذكور إلى اتفاق مع عدد من الدول الرائدة حول استخدام التقنيات الروسية في مكافحة فيروس (كورونا)، كما خصص شركاء الصندوق من الإمارات منحة مالية لدعم تطوير لقاح روسي ضد الفيروس.