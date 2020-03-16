 رئيسة المفوضية الأوروبية تقترح فرض قيود على السفر داخل الاتحاد الأوروبي لمدة شهر - بوابة الشروق
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رئيسة المفوضية الأوروبية تقترح فرض قيود على السفر داخل الاتحاد الأوروبي لمدة شهر

بروكسل - (د ب أ)
نشر فى : الإثنين 16 مارس 2020 - 5:35 م | آخر تحديث : الإثنين 16 مارس 2020 - 5:35 م

اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين اليوم الاثنين فرض قيود على حركة السفر داخل الاتحاد الأوروبي لمدة شهر، في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).


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