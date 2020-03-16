رئيسة المفوضية الأوروبية تقترح فرض قيود على السفر داخل الاتحاد الأوروبي لمدة شهر

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اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين اليوم الاثنين فرض قيود على حركة السفر داخل الاتحاد الأوروبي لمدة شهر، في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).